俳優・松田龍平（42）の妻で、モデル・フォトグラファーのモーガン茉愛羅（まあら、28）が13日、自身のインタグラムで第2子妊娠中であることを発表した。モーガンは「息子が無事に4歳になりましたそして現在、第二子を妊娠中です。新しい命を授かれたことに感謝しながら、大切に日々を過ごしていきたいと思います！」と発表した。モーガンと松田は21年10月に3年間の交際を経て結婚し、同時に妊娠も発表。22年3月にはモーガ