3月12日（木）に放送された『徹子の部屋』に、昨年5年ぶりの日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督が登場。現在開催中の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の話題とともに、かつて代表監督として共闘した大谷翔平選手のすごさを語った。【映像】大谷翔平が11年前から貫いていた“異次元のルーティン”元代表監督・小久保裕紀「その時からしていた」11年ぶりの出演となった小久保監督。前回出演時