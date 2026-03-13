カマタマーレ讃岐は13日、MF森勇人(30)に第1子となる男の子が誕生したと発表した。クラブを通じ「自分を犠牲にしてでも、お腹の中で育て息子を守り抜き、命懸けで出産してくれた妻には感謝してもしてきれません。より一層の責任感と覚悟を持って頑張っていきます。今後とも家族共々よろしくお願いいたします」とコメントした。