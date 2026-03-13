[3.13 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 2-2(PK4-3) 全韓国大学選抜 CSア港]「JFA/Jリーグポストユースマッチ」が13日、名古屋市のCSアセット港サッカー場で行われ、U-19 Jリーグ選抜が全韓国大学選抜と対戦した。年上選手が多く並ぶ韓国大学選抜は前半から気迫を前面に押し出して戦ってきたが、Jリーグ選抜も気圧されることなく、前半にMF中積爲(G大阪=G大阪ユース)とMF吉田湊海(鹿島=鹿島ユース)のゴールで2点を先行。選手