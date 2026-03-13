大谷翔平（31）の通訳とアナリストを務めるウィル・アイアトン（37）が3月10日、Instagramを更新。 【画像】「ドラマのよう」阪神・通訳スタッフがWBCに選手として参戦！「通訳とブラジル代表の二刀流」にファン衝撃 「選手兼通訳として出場した話について」と投稿されたのはアイアトンが自己紹介する動画第2弾。まず「コメント本当にありがとうございます。全部読んでます」とファンに感謝を伝え、自身の来歴について語っ