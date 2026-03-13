MLBが3月10日、Xを更新。東京ドームで販売されているグルメの写真を投稿した。 【画像】「肩幅が2倍ある」戸田恵梨香、WBC日韓戦で糸井嘉男と“異色”2ショット！「絵面が面白すぎるだろ」とツッコミも 「MUST SEE: Tokyo Dome’s ice cream sandwich looks absolutely incredible」と公開されたのは、東京ドームを模した「東京ドームモナカアイス」。2階3塁側の204売店で販売されているもので、価格は4