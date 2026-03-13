県が老朽化を理由に移転再整備を決めた藤崎台県営野球場。13日の県議会・常任委員会で、県は移転候補地の募集に向けたコンセプトや要項を発表しました。提案にあたっては駅に近く街中であるという条件に加え、市町村に対して土地を確保すること、整備費などの一部を負担することを求めています。 球場のイメージとしては、両翼100メートル以上、収容人数2万人以上などとして、審査基準には野球場を核としたまちづく