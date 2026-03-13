ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは１３日、スノーボード男子バンクドスラローム（下肢障害ＬＬ１）が行われ、小栗大地（４５）（ＳＣＳＫ）が２位となり、今大会の日本勢として３個目のメダルとなる「銀」に輝いた。これが冬季パラの日本勢通算１００個目のメダルとなった。（デジタル編集部）２０１４年ソチ大会から採用されたこの競技の日本勢のメダルは、１８年平昌大会のバンクドスラローム（下肢障害ＬＬ２）で金、