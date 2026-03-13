ソニーネットワークコミュニケーションズは、プロゴルファーの神谷和奏（かみやわかな）選手との所属契約を、ソニーネットワークコミュニケーションズコネクトから3月1日付で承継したと発表した。育児とプロ活動を両立させ、果敢に挑み続ける神谷選手の姿勢が、ソニーネットワークコミュニケーションズの挑戦の精神と深く共鳴するとしている。プロゴルファーの神谷和奏選手【神谷和奏選手からのコメント】このたび、ソニーネットワ