King & Princeが、3月25日にリリースする18枚目のシングル「Waltz for Lily【初回限定盤B】」に収録する「King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes」のティザー映像を公開した。今夜公開された映像は、2025年11月に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されたイベント＜King & Princeとうちあげ花火2025＞に密着した特典映像のティザー映像だ。King & Princeの楽曲にのせて約1万3,000発の花火をダイナミッ