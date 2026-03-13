らそんぶるが、本日配信の新曲「いつかまたひとりぼっちだったら」のMVを公開した。「いつかまたひとりぼっちだったら」は、儚くも移りゆく人の心の変化を題材にした楽曲で、今を全力で生きる人にこそ、届いてほしい1曲に仕上がっているとのことだ。またMVは、“ロックバンドらしさ”を存分に表現しながら、平成ロックの空気感と令和の新世代バンドの感覚が融合した、懐かしくも新しい雰囲気をまとった作品になっているという。