崎山蒼志が6月12日(金)東京・Spotify O-EASTにて開催する＜good life, good people＞へ、新たに原口沙輔と諭吉佳作/menが参加することが明らかになった。さらに、4月15日(水)に発売が決定した4枚目のフルアルバム『good life, good people』の収録曲も追加解禁された。2023年に崎山の楽曲「しょうもない夜」のアレンジも行ったトラックメイカー原口沙輔とは、新曲「ending routinefeat.原口沙輔」、そして「人生ゲーム」を本作の