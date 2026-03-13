ゆったり感が魅力のワイドパンツはシルエットがぼやけやすく、バランスが難しいと感じることも。そこで今回は【GU（ジーユー）】のワイドパンツを使った、スタッフさんの「サマ見えコーデ」をご紹介します。落ち感のある素材で上品に決まりやすいアイテムなので、大人女性のおしゃれ度アップにぴったりかも。 ネイビートップスで引き締める爽やか配色 【GU】「ドレープワイドパンツ」\2,990