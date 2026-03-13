筆者の友人Aの話です。義父の相続手続きが終わり、ようやく落ち着いたと思っていました。しかしその頃から、義実家に来ていた人たちがぱたりと来なくなってしまったそうです。 相続のあと 「やっと一段落ね」義父が亡くなってから続いていた相続の手続きが終わり、Aはようやく肩の力を抜きました。 Aは玄関別の二世帯住宅で義母と暮らしています。義父が亡くなったあと、財産の分け方について何度も話し合いを重ねました。