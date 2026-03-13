ＷＢＣは１４、１５日（ともに日本時間）に準々決勝４試合が行われる。１４日は優勝候補のドミニカ共和国（Ｄ組１位）と韓国（Ｃ組２位）、ドリームチームの米国（Ｂ組２位）とカナダ（Ａ組１位）が対戦する。１５日には、快進撃を見せるイタリア（Ｂ組１位）とプエルトリコ（Ａ組２位）、連覇を目指す日本（Ｃ組１位）とベネズエラ（Ｄ組２位）が激突。注目の４カードを展望する。＊＊＊＊＊＊＊＊＊▽ドミニカ