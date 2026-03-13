Ayumu Imazuが、約4年ぶりとなるアルバム『CLASSIC』を5月13日に発売することを発表した。本作では、「Jeep AVENGER 4xe HYBRID」CMソングにも起用された「Bassline」をはじめ、MONJOE、Taka Perry、Boy Blueなど新進気鋭のプロデューサー陣が参加している。次なるフェーズへと歩みを進めるAyumu Imazuの現在地と進化を存分に感じられる全10曲を収録した作品になっているという。発売形態は、初回限定盤、通常盤、UNIVERSAL MUSIC