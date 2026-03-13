阿部真央が、新曲「Buddy」のリリックビデオを公開した。本映像は、「Never Fear」のMV以来のタッグとなる、かずきおえかきによる描き下ろしのアニメーション映像になっている。ジャケット写真をアニメーション化した心温まる映像に仕上がっているとのことだ。「Buddy」は、“相棒”という特別な関係が持つ力と温かさ、お互いが支え、支えられるゆえの脆さと切なさを、シンプルなメロディーにのせて歌った楽曲だという。NHK「みん