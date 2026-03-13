俳優・松田龍平の妻で、モデルのモーガン茉愛羅が13日、自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠中であることを報告した。【写真】子どもと笑顔…第2子妊娠を報告したモーガン茉愛羅茉愛羅は「息子が無事に4歳になりました」と伝え、続けて「そして現在、第二子を妊娠中です」と報告。「新しい命を授かれたことに感謝しながら、大切に日々を過ごしていきたいと思います！」とつづった。松田とモーガンは、2021年10月に結婚と