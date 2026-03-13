パリで１０日（日本時間）、ルイ・ヴィトンの２０２６秋冬ウィメンズ・コレクションのファッションショーが開催され、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子金メダリストのアリサ・リュウらが出席した。日本からは、中条あやみも参加。胸元のＶカットが美しいテーラージャケット風のトップスとパンツのセットアップ姿で、アクセサリーなども含め、もちろん全身ヴィトン。抜群のスタイルと美しさが輝きを放った。１１