「大相撲春場所・６日目」（１３日、エディオンアリーナ大阪）２日目から休場していた伯乃富士（２２）＝伊勢ケ浜＝が、７日目から再出場することが決まった。阿武剋（阿武松）と対戦する。伯乃富士は初日の欧勝馬戦で左足を負傷。「左リスフラン関節靱帯損傷」のため「約３週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出していた。部屋から「１月場所でも痛めていた箇所を悪化させた。再出場は状況を見て判断する」とのコ