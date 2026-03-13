従来機のほかF-47やB-21にも搭載予定アメリカ空軍は2026年3月4日、「スタンド・イン・アタック・ウェポン（SiAW）」の生産能力拡大を進める中で、開発中のシステムと「同等またはそれ以上の能力」を持つミサイルの提案を幅広く企業から求めると発表しました。【画像】あえて近づいて撃ち込む…！ これが、スタンドインミサイルのSiAWですこの発表は、空軍ライフサイクル管理センター兵器室から発行されており、回答期限は3月19