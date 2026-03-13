犬がしていたら『超危険ないびき』５選 愛犬が寝ている時、いびきをかいている様子は可愛らしいですよね。しかし、今までと違ういびきをかいているときは要注意です。ここでは、犬がしていたら『危険ないびき』の特徴を紹介します。 1.以前より明らかに音が大きくなった もしも愛犬のいびきが以前よりも明らかに音が大きくなっている場合、隠れている疾患や健康状態が悪化している可能性が疑われます。 肥満体型の犬の場合は