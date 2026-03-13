【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】NASAやSF作品、月や惑星をテーマにしたコラボウォッチが、手の届く価格帯で登場。公式コラボならではの物語性と個性的なデザインで、宇宙のロマンを気軽に楽しめる注目作を集めた。＊＊＊1. 映画『E.T.』をモチーフにした限定メカニカルウォッチシチズンコレクション「NH9144-55L」（6万9300円）※数量限定350本名作SF映画『E.T.』をモチーフにした限定モデル。主人公エリオットが自