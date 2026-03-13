牛丼チェーン店・吉野家の公式X（旧Twitter）は3月13日、投稿を更新。CMに俳優の木村拓哉さんが登場しました。【画像】牛丼を持つ木村拓哉「朝から元気をいただきました！」同アカウントは「これからいろんな『元気』をお届けします！」とつづり、1枚の画像を投稿。木村さんが牛丼を手に持ち、カメラに向かってほほ笑んでいます。目がキリっとしていて格好いいです。木村さんの横には「元気を、いただきますっ」と書かれています。