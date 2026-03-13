Snow Manの宮舘涼太さんが連続ドラマ初主演を務めるSFラブコメディー『ターミネーターと恋しちゃったら』(テレビ朝日系）。続々とキャストが発表されています。同作は、4月4日から「オシドラサタデー枠」でスタート予定。毎週土曜の23時から放送され、宮舘さんはアンドロイド「時沢エータ」を演じます。ヒロインの神尾くるみを臼田あさ美さんが務め、松倉海斗さん（Travis Japan）、長井短さん、矢吹奈子さん、山崎静代さん（南海