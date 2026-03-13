「ユニクロ シー」の2026年春夏新作コレクションで見つけたブラックワンピースが、美シルエットでオンオフ問わず着られて優秀です！ おすすめポイントをご紹介します。着心地のいいストレッチ素材で重宝する「黒ワンピ」少しずつあたたかくなり、「すらっと着やせして見えるアイテムがほしい！」と思い、購入したのが「フィットアンドフレアワンピース／ノースリーブ」（税込4990円）です。2月6日から販売開始の「ユニクロ シー」