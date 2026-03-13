小泉防衛相は１３日の閣議後の記者会見で、敵のミサイル発射拠点などを攻撃する「反撃能力」の柱となる長射程ミサイルの納入が始まったと明らかにした。納入されたのは、米国製巡航ミサイル「トマホーク」と、ノルウェー製の空対艦・空対地ミサイル「ＪＳＭ」。敵の射程圏外から反撃する「スタンド・オフ防衛能力」整備の一環となる。小泉氏は意義について、「我が国に侵攻しても確実に阻止されることを相手に認識させ、武力攻