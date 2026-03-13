イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師が初めての声明で、ホルムズ海峡の封鎖を続けると表明したことで、封鎖が長期化する可能性が出てきました。こうなると原油価格高騰が心配ですが、打開策はあるのでしょうか。日本テレビ国際部・小林史部長が解説します。■打開策（1）米海軍の護衛いま、取り沙汰されている打開策は2つあります。1つ目はアメリカ軍が護衛するかたちで海峡を通り抜ける方法です。アメリカのベッ