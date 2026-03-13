普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「既存」という漢字を見たことはありますか？日常でよく見るはずなのに、「きぞん」と読み間違う人が続出するこの漢字。いったい、「既存」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスク