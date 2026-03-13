タレントの長嶋一茂が１３日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。自身が長年、主張し続けたことで酢豚からある具がなくなりつつあると主張する一幕があった。この日の番組で有名店の酢豚が紹介されると「酢豚って俺、嫌いなのはパイナップルが入っているのが嫌いなんだよ。あれ、段々なくなってきたよね」と話し出した一茂。「昔は酢豚って言うと、パイナップルが入ってて、なんで果物と