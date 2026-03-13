◇大相撲春場所６日目（１３日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）が東前頭３枚目・平戸海（境川）を圧倒し、押し出しで勝って１敗を守った。鋭い立ち合いから左おっつけで起こし、突き押しで攻め立てた。相手に何もさせず、わずか２秒７で押し出し。「体の動きも悪くない。集中して落ち着いているので良かった」と手応えをにじませた。全勝が消え、７人が１敗で並ぶ混戦となった。横綱昇進７場所目での初優勝に向