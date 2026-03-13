約470万円！スバルのアメリカ法人は2026年2月10日、現地で生産するSUV「フォレスター」の価格を改定するとともに、新グレード「フォレスター スポーツ オニキス エディション」を発表しました。フォレスターはスバルの中核を担う正統派SUVです。1997年に初代がデビューしました。北米市場ではコストパフォーマンスの高いコンパクトSUVとして幅広い層に支持されています。現行モデルは北米で2024年（日本では2025年）に登場した