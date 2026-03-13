正社員として働きはじめてまだ半月ほどでありながら、職場を辞めたほうがいいか悩んでいる。そんな悩みがママスタコミュニティにありました。働きはじめたばかりの職場に、一度は辞めたシゴデキ先輩が復帰パートを含めた従業員10人ほどのクリニックで、正社員として働きはじめた投稿者さん。退職を考えるようになったのは、最近新たに入ってきたパート・Aさんが理由といいます。Aさんは以前に同じ職場で長く働いていた、出戻りスタ