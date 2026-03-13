福岡県警嘉麻署は13日、嘉麻市の個人宅や住民の携帯に同日、東京中央警察署や嘉麻市役所をかたる不審な電話が連続発生したとして、防犯メールで警戒をよびかけた。電話は「あなた名義で携帯電話が不正に契約されている」「介護保険の還付金がある」などという内容。交流サイト（SNS）やコンビニのATMに誘導しようとするものだった。