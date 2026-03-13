中東情勢の緊迫化 県内企業からも懸念の声 日銀静岡支店の平田支店長は悪化する中東情勢を受け、「原材料価格や輸送コストなどに影響が波及する可能性がある」として、今後の動向を注視する構えを示しました。 【動画】「幅広い業種、企業から懸念の声が聞こえている」悪化する中東情勢...日本銀行静岡支店長は動向を注視する構え示す=静岡 13日に開かれた日銀静岡支店の定例記者会見、気になるのは中東情勢の県内への影響です