大村市で13日午後、3階建ての建物を焼く火事がありました。 ケガ人はいませんでした。 13日午後1時過ぎ、大村市水主町で「建物の3階部分から火が出ている」と、近くの住民から消防に通報がありました。 警察と消防によりますと3階建ての建物を焼き、火は約1時間後に消し止められました。 建物には3人が暮らしていて、出火当時、80代の夫婦が中にいましたが、火事に気付いて逃げ出し、無事だということです。 警察と消防が火事