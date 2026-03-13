東京電力は１３日、約１４年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機で発電機からの漏電を示す警報が作動し、安全を確保した上で原因調査を行うため発送電の停止を決めた。原子炉は停止させないが、１８日と見込んでいる営業運転の開始に影響が出る可能性があるという。東電によると、警報は１２日午後４時頃に作動した。６号機は１月２１日に再稼働したが、核分裂の連鎖反応を抑える制御棒の引き抜き作業中に