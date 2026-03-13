高山部長の指導に耳を傾ける横浜ナイン＝京都府内第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する横浜は１３日、京都府内の室内練習場で約２時間練習した。この日は練習試合を行わず、走塁や打撃練習を中心に汗を流した。右翼手の林田滉生は「きのう（１２日）の練習試合から打撃の調子が上がっていた。打ち込みを行ったことで、しっかり状態を確認できたことは良かった。自分にとってプラスな一日だったと思う」と