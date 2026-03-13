「ズーペリエンタ！センター」レッサーパンダワールドのパース図（横浜市提供）横浜市は１３日、リニューアルを進めている市立野毛山動物園（同市西区）を２０２７年１月から２９年前半ごろまで休園とする方針を明らかにした。中心部など複数エリアを改修し、親子で動物とのふれあいをより楽しめる場へ進化を図る。同日の市会常任委員会で市が説明した。市みどり環境局によると、施設老朽化やバリアフリーへの対応、飼育環境