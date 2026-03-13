人気YouTuberのヒカルさんが2026年3月13日にXで、米国への入国審査で「顔が違いすぎる」として別室に連れていかれ、入国まで2時間近くかかったと明かした。ヒカルさんは、「最近、ストレスを感じすぎることが多い」として、嘆いた。「最近、ストレスを感じすぎることが多い」ヒカルさんは「アメリカへの入国審査でパスポートとの顔が違いすぎるという理由で、別室に連れて行かれて、そこからスマホ封印されて2時間近く入国できなか