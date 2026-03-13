制服の採寸会場 親子連れでにぎわう きのう12日は公立高校の合格発表。一夜明けたきょう13日、鹿児島市に設けられた制服の採寸会場は親子連れでにぎわいました。 鹿児島市の山形屋では、13日から特設会場を設けて県内の公立・私立あわせて25校の制服を販売しています。13日は、親子連れが多く訪れ、新しい制服に袖を通していました。もうすぐ高校生 意気込みは？ （鹿児島東高校に合格）「高校はブレザーだから楽しみ」