メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の名物として知られる高級食材、伊勢海老。しかし、そのブランドを揺るがしかねない問題が発覚しました。土産物店が、外国産のロブスターを伊勢海老と表示して販売。なぜ、起こってしまったのか、深堀りしました。 土産物店で、販売されていた商品。ポップには「伊勢海老」の文字が、はっきり書かれてます。しかし、実際に販売されていたのは「別の種類のエビ」でした。 「ロ