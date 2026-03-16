クリス＆リッチ・ロビンソン兄弟を中心にジョージア州アトランタで結成され、1990年にアルバム『Shake Your Money Maker』でデビューしたザ・ブラック・クロウズ（The Black Crowes）。途中兄弟不仲による活動休止時期（兄弟は”解散”という言葉を使用したこともある）が何度かあったものの、2019年にリユニオンして以降はパンデミック期も乗り越え、ライブのみならず音源制作にもたいそう意欲的だ。その証拠に3月12日には、『Hap