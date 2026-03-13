◆オープン戦ヤクルト１１―０オリックス（１３日・神宮）オリックス・山岡泰輔投手（３０）が、開幕ローテ争いに踏みとどまった。今季から先発再転向しているプロ１０年目右腕は、５回５安打２失点（自責１）、４奪三振と粘投。３回までは毎回先頭を出す苦しい投球となったが４、５回はいずれも３者凡退と尻上がりに調子を上げた。「やっぱり序盤の入り方が思い出せていない。どうしても中継ぎの時みたいに『１点をあげちゃい