春季高校野球の栃木県大会の組み合わせが13日、別表の通り決まった。上位2校が関東大会（5月16日開幕、千葉）に出場する。今春の選抜に出場する佐野日大は、4月19日に行われる2回戦で上三川―小山高専の勝者と初戦を戦う。決勝は5月3日に行われる。