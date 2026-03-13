道路を「線」で温める技術が快挙！首都高は2026年3月11日（水）、同社が開発した「伝統的な日本の製紙技術で作った紙（和紙）によるロードヒーティング」に関する論文が、世界道路協会（PIARC）の「PIARC賞（冬期サービス部門）」を受賞したと発表しました。【ちゃんと溶けてる！！】これが首都高の「あったか〜い道路」です（写真で見る）PIARCは1909年に設立された、道路に関する国際規模の協会としては最古の組織です。120