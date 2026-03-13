緊迫が続くイラン情勢の影響で高騰している原油価格。生活に欠かせないガソリン価格が跳ね上がっています。新潟市のガソリンスタンドでは1日で30円近く値上げ。燃料費の高騰はタクシー業界も直撃しています。新潟市内のガソリンスタンドを見てみると…リポート「こちらの店舗は187円、180円台後半となっています」レギュラー価格は軒並み180円台の表示が並びます。生活に欠かせないガソリン。新潟市中央区のこち