日やけ止めブランドALLIEの「ジェルUV」「ノーファンデUV※01、03」から「ちいかわ」とのコラボレーションによる限定デザインパッケージの商品が3月21日（土）より数量限定で発売される（※ファンデーション未使用時でも、自然なベースメイクに仕上がる日やけ止めのこと）。 【写真】「ちいかわ」デザインの日焼け止めを見る 「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧T