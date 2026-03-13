（台北中央社）陸上自衛隊元西部方面総監の小川清史氏は、12日までに中央社の取材に書面で回答し、行政院院会（閣議）が昨年決定した防衛特別予算案が立法院（国会）で成立した場合、台湾の防衛力は強まるとした上で、日本の防衛力や米軍の支援能力の増強との相乗効果で「中国に対する抑止力が大いに強化される」との認識を示した。2月の衆院選で自民党が大勝したことについて小川氏は、高市早苗首相が掲げる防衛政策や昨年11月の