スーパーのセルフレジや「現金お断り」の場所が増えています。そんな場所で従来のプラスチックカードを使ったクレジットカードや電子マネーを超えて、便利でおトクだと近年シェアを広げているのが「スマホ決済」。元システムエンジニアのFPによる新刊『9割が知らずに損してる！ スマホ決済「超」入門』（青春出版社刊）からスマホ決済のメリットの解説を抜粋して紹介します。お財布いらずで買い物できる場所が増えているキャッシ